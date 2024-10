Seni arvasime, et Reformierakonna valitsus on võtnud plaani hävitada Eesti majandus oma läbi aegade ettevõtlusvaenulikuma poliitikaga. Nüüd plahvatas, aga uus reaalsuspomm, kui sotside juht Läänemets teatas uhkusega, et turumajanduse aeg on läbi ning tuleb harjuda mõttega, et riik hakkab ise majandust juhtima, kirjutab ettevõtja Gerry Konnov (Isamaa).