RAINER SAKS Ukraina ründas jälle Vene sõjaväelennuvälja, aga millegipärast varjab Venemaa jälgi

Sellelt lennuväljalt stardivad Su-34 hävitajad ründama Ukraina põhjaosa linnu liugpommidega. Võib järeldada, et Venemaa on saanud sotsiaalmeediasse ilmuva info tugevama kontrolli alla. Borissoglebski lennuvälja on Ukraina rünnanud ka varem. Eilse rünnaku puhul teatakse, et sihtmärgiks oli lennukipommide hoidla, lennukikütuse laod ja lennukite parkimisalad. Meediasse jõudnud pildid on muljetavaldavad, kuid konkreetsete tulemuste kohta usaldusväärset infot ei ole.