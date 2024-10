INDREK LUBERG Moodustame oma riigist vene keele väljajuurimiseks keelemaleva

Eile jäi silma sotsiaalmeedia postitus Tallinnas asuva Ukraina restorani kohta. Avasin nende Facebooki lehe ja nägin, et restorani tutvustus on vene keeles. Üks teine restoran postitab iga päev oma lõunapakkumisi eesti ja vene keeles. Täna sain e-kirja Riigi Infosüsteemi Ametilt, kus on järjest tekst eesti, vene ja inglise keeles. Kirjutasin neile kõigile ja palusin kakskeelsuse toetamise lõpetada. Eks näis, kuidas tulemustega on, aga olen lootusrikas.