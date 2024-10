JAAK MADISON Euroopa piirivalve ei tohi olla taksoteenus sisserändajatele!

Kui pärast isiku dokumenteerimist selgub, et immigrandil puudub õiguslik alus viibida Euroopa Liidus ja et tegemist on hoopis majandusmigrandiga, siis tagasisaatmise oht on pea olematu. Tegemist on täieliku fiaskoga, kirjutab Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison (Keskerakond).