Priit Pullerits President Kaljulaid tegi jõulise etteaste EOK presidendi kohale

On alles geograafiline konkurents: võistlevad maa, mägi ja laid. Nime järgi peaks võitma kõige suurem, Urmas Sõõrumaa, ja viimaseks jääma kõige väiksem, Kersti Kaljulaid. Kolmas, Erich Teigamägi, peaks platseeruma nende vahele. Kuid eilne ETV «Esimene stuudio» näitas, et Kaljulaiul ei ole mitte üksnes kõige rohkem kogutud toetajaid, vaid tal on ka muid eeliseid, kirjutab Postimehe vanemtoimetaja Priit Pullerits.