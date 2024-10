Rainer Saks Ukraina sõja mõjud on sundinud Venemaad tegema esimese järeleandmise

Hiina on Venemaale avaldanud survet sõjalaevastiku koostöö asjus Arktikas, kuid Venemaa jaoks on keeldumine seni väga põhimõtteline. USA rannavalve kinnitusel aga oli 29. septembril näha kaht Venemaa ja kaht Hiina sõjalaeva, mis läbisid Beringi väina põhja suunas. Seega on Venemaa järele andnud ja see tähendab Hiina tugevnenud positsiooni Venemaa suhtes, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.