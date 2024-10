Sotsist siseminister Lauri Läänemets lubas juba pool aastat tagasi, et Venemaa patriarh Kirilli alluvuses ei saa Eestis tegutsevad õigeusukirikud jätkata, aga otsustavaid tegusid ikka pole. Nii nagu sotsid on jõuliselt agressorriikide kodanikelt hääleõiguse ära võtmise vastu, pole ilmselt täit julgust ka sõja ja tapmise ülistamisele keskendunud kirikuga tegeleda, sest nad tahaks väga saada kohalikel valimistel Keskerakonnast pudenenud hääli.

Olen täitsa nõus sellega, mida Läänemets juba 5. aprillil ERR-ile ütles: «No mis vahe on moslemi usuliidril, kes ütleb, et läänemaailmas tuleb kõik inimesed ära tappa või siis Moskvas asuval patriarh Kirillil, kes ütleb, et ära tuleb tappa kõik ukrainlased ja me oleme kõigi teiste uskude vastu pühas sõjas.» Selle peale ootasin, et Läänemets asub tulemuslikult tegutsema, ent seda paraku näha pole.