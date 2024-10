Tuleb arvestada, et Ameerika Ühendriikide ühiskond on üsna polariseerunud nii kandidaatide toetuse kui ka valimisteemade poolest. Polariseerumas on ka sealne meedia, kuid kuna Postimees ei vali pooli ning on seisukohal, et Eesti peab valimiste võitjaga hästi läbi saama, olenemata sellest, kes võidab, siis tasub tunda mõlema kandideerija – nii asepresident Kamala Harrise kui ekspresident Donald Trumpi – argumente.

Seetõttu alustasime oktoobri alguses koostööprojekti maailma ühe juhtiva ajalehe The New York Timesiga. Samal ajal jätkame koostööd Ameerika Ühendriikide juhtiva majanduslehe The Wall Street Journaliga. Nõnda on meie veergudel iga päev valik tõlkelugusid neis väljaannetes ilmunud materjalidest, mida saame illustreerida samas ilmunud fotode, videote ja infograafikutega.

Nii The New York Timesi kui The Wall Street Journalit võib pidada mõjukaks kõrgekvaliteediliseks väljaandeks, mõlemad peavad olenemata toetusest ühele või teisele kandidaadile oluliseks faktitäpsust ja analüüsi. Valimiskampaania käsitlus võimaldab ka meie lugejail rohkem teada saada suurriigi aktuaalsetest probleemidest. Neist põhilisteks on kujunenud migratsiooni-, abordi- ja majandusküsimused.

Huvitav USA presidendikampaania sealse meedia vahendusel jätkub ja Postimees toob sellest paremaid palasid ka oma lugejani.