AIVAR SÕERD Ebaadekvaatsed mõõdikud riigieelarves

Mida see praktikas tähendab, seda näeme järgmise aasta riigieelarve puhul justiits- ja digiministeeriumi näitel. Seal on kaks tulemusvaldkonda, õigusriik ja digiühiskond. Tulemusvaldkonnale «Õigusriik» eraldatud raha kasutamise tulemuslikkuse prominentne mõõdik on «Inimeste hulk, kes tunnevad ennast kodutänaval turvaliselt». Küsisin selle kohta ka eilsel rahanduskomisjoni istungil, et mida justiitsminister ise sellest mõõdikust arvab. Minister pidi tunnistama, et mõõdikud pole üldjuhul adekvaatsed.