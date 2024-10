Sotsiaalteadlased lisavad üleoleva muige saatel siia heietuse ühise vaenlase «konstrueerimisest», mille abil mingid salapärased populistid võimu ahnitsevad. Selle hundijutu võtavad tänulikult üle häda põhjustajad, et oma oponente lollidena näidata. «Meie pole midagi paha teinud, lihtsalt teie maalite meid deemoniteks,» teatavad nad vihaleaetud rahvale. «Te olete kurjad, äpardunud, kättemaksuhimulised, teid vaevab frustratsioon. Probleem on teis, mitte meis.»

Sama juttu armastavad korrutada mõned poliitiliselt angažeeritud hädafilosoofid ja/või politoloogid. Näiteks: «Rahvusfundamentalistid konstrueerisid Savisaare, et siis teda üheskoos vihata ja tema vastu sõdida.» Või midagi värskemat: «Konservatiividel on vaja feministe kujutada saatana käsilastena, et saaks jälle hakata naisi pliidi külge aheldama.»