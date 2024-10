PRIIT HALDMA Riik peab võtma riske, et luua pinnas paremaks tulevikuks

Eesti on maha jäänud Euroopa juhtivatest tööstus- ja tehnoloogiariikidest, arusaadavatel põhjustel. Meie ettevõtetel ei ole võrdväärseid arendusressursse, mille tõttu on ka riigi tugi äärmiselt oluline. Riigil tuleb võtta initsiatiiv ettevõtjate suunamiseks ja toetamiseks, nii nagu seaduse selgitav tekst ka rõhutab. Kliimaseadus ei tohiks pelgalt olla kivisse raiutud kirjatükk ja kohustuste koorem, millega erasektoril adapteeruda tuleb, vaid alus võimaluste loomiseks. Riik peab võtma riske, et luua pinnas paremaks tulevikuks, nagu seda teevad ka edukad ettevõtted.