LII PÄRG Seadusemuudatus annab pikaajalise haiguslehe võtjaile nüüd uusi võimalusi

Kevadel jõustunud seadusemuudatus lubab pikaajalisel haiguslehel viibivatel inimestel vastavalt võimetele tööl käia, ilma seejuures sissetulekutes kaotamata. Uus süsteem kutsuti ellu selleks, et vähendada juhtumeid, kus inimesed jäävad pikaajalise haiguslehe lõksu, samuti ennetamaks haiguse tagajärjel töö kaotamist ning püsiva töövõimetuse tekkimist.

Eestis vajab pikaajalist haiguslehte igal aastal keskmiselt 17 000 inimest, mis tähendab, et aastas jääb tervise tõttu tööelust eemale ligikaudu Viljandi linna täis inimesi. Probleem oleks väiksem, kui kõik need inimesed pärast tervenemist tööle naaseksid, kuid statistika näitab, et ca 40 protsendil kujuneb veel samal aastal püsiv töövõimetus ehk neil tuvastatakse osaline või puuduv töövõime.