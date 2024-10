AK KIRJANDUSKOOL Oldekopi kiiktool Kaalepile

Ain Kaalep (1926–2020) on kunagi kirjutanud, et sild Parnassilt Munamäele on maailmakirjanduse ajastul endastmõistetav. Võru kirjanduse aastal 1999 tõestas vanameister seda väikse värsivihu «Haukamaa laulu’» avaldamisega, määratledes oma suhte lõunaeesti keelde: tema jaoks ei ole see mitte emakeel, vaid lapsepõlveümbruse keel.