William Hague Iisrael on näidanud oma sõjalist üleolekut, kuid ilma rahuvisioonita ei tule võitlusel lõppu

Maailmas on vähe riike, mis näitaksid veel jõulisemalt, kui seda teeb Liibanon, kui tähtsat rolli mängib poliitika. Riik, millel on soodne geograafiline asend, loodusvarad, suured sadamad, vahemereline kliima ja töökad inimesed, on usulise ja poliitilise ummikseisu vang.