Kui terrorirühmitus Hamas korraldas 7. oktoobril, ligemale aasta tagasi koletu rünnaku Iisraeli vastu, tappes inimesi ja võttes pantvange, oli üks muredest, et sõda ei laineks. Peaaegu kõik olid kindlad, et Iisrael siseneb maavägedega mingi aja pärast Gaza sektorisse – ja nii ka juhtus –, kuid paljud ootasid ja kartsid Iraani toetatud Hezbollah' rünnakut Põhja-Iisraeli vastu. See oleks tähendanud regionaalse sõja puhkemist ja Iraani võimalikku sõtta astumist.

Nüüd on aga Iisrael ise andnud löögi Hezbollah'le, tappes nende juhid. Sõda on laienenud Liibanoni ja Iraan on saatnud Iisraeli vastu teele raketid. Sõda ongi muutunud regionaalseks. Tuleb esitada küsimus, miks. Kas Iisrael tundis, et Gazaga on asi ühel pool ja võib rünnata Hezbollah'd põhja poolt? Või – nagu väidab Iisrael – oli Hezbollah valmistumas 7. oktoobri aastapäeva aegseks rünnakuks Iisraeli vastu ja tuli anda ennetav löök, mis sisaldas ka piiparite ja raadiotelefonide lõhkamist?