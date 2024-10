RAINER SAKS Iisrael kaotas raketirünnaku meedias

Iisraeli elanikud postitasid videolõike, millest jäi mulje, et rünnak on väga massiline ning Iisraeli õhutõrje ei tule selle tõrjumisega toime. Sotsiaalmeedias levis pealtnäha faktipõhine teadmine, et rünnakus osales üle 400 raketi. Ametlikke tulemusi ei ole veel avaldatud, kuid USA armee hinnangul oli rakette umbes 200 ringis.

Tabatud sihtmärkidega on keerulisem, kuna Iisraeli õhukaitse ei hävita tavaliselt sihtmärke, mis on langemas tühermaadele, osa sõjalisi objekte paiknevad aga kõrbe aladel. Iraan üritab levitada teavet hävitatud Iisraeli sõjaväebaasi kohta, mille kohta ei ole tõendeid. Iisrael oma operatsiooni Liibanonis ei peata. Seni on Liibanoni territooriumile sisenenud vaid väikesed eriüksused, pigem reidideks, kuid võib arvata, et Iisrael jätkab edaspidi tõsisemate üksustega rünnakut. Iisraelil on nüüd suhteliselt vabad käed vastamiseks ning näis, kuidas seda võimalust ära kasutatakse. Liibanonis jätkusid õhurünnakud sõltumata Iraani rünnakust ja Iisrael jätkas Liibanoni elanikele evakuatsiooni soovituste väljastamist.