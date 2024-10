JUHTKIRI Peremehed tulevad tagasi

Esmaspäeval avalikustatud Swedbanki tellitud küsitlus näitas, et 49 protsenti ehk ligemale pooled Eesti elanikud peavad end keskklassi kuuluvaks. See tähendab, et võrdluses kuue aasta taguse seisuga on keskklassi kasv olnud 20 protsendipunkti. Järelikult on Eesti inimeste jõukus jätkuvalt suurenenud, seda vaatamata vahepealsele Covidi-kriisile ja täiemahulise Ukraina sõja puhkemisele. Vaatamata ka sellele, et mitmendat kvartalit järjest on Eesti majanduskasv olnud miinusmärgiga.

Statistiliselt ei pruugi kõik siiski selge olla. Swedbank ütleb, et statistilistel andmetel on keskklassi kuuluva inimese netosissetulek 1100–1900 eurot, aga uuringutes osalenute arvates on see kõrgem ehk 2100–3013 eurot. Järelikult tuleb tulemusse suhtuda mõningase ettevaatusega. Ja me näeme, et hoolimata jõukuse kasvust on kuulda ka palju nurinat – eelmisel nädalal seisid Toompeal näitlejad, kelle palk jäi justkui statistika toetatud keskklassi sisse, aga kes sellegipoolest polnud rahul saadava palgaga.

Kuid me oleme oma elujärjega 21. sajandis ja peame küsima, kas keskklassist ehk majanduslikust mõõtmest piisab riigis rahu säilitamiseks.