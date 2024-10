Clyde Kull Naftahinna langus võib vallandada järgmise geopoliitilise raputuse

Houstoni (Texas) sadama koos naftarefineerimistehastega. USA on muutunud viie aasta jooksul naftat eksportivaks riigiks, mis muudab palju geopoliitikat.

Ajal, mil maailma tähelepanu keskmes on Ukraina, Gaza ja Liibanoni lahingutandritel toimuv, on väljaspool asjaomaseid majandusharusid vaevu märgatud hiljutist energiahindade langust, millel võivad olla aga ettearvamatud tagajärjed. Energiahinnad on sageli globaalseid kriise kujundav tegur ja kui viimaste kuude nafta- ja maagaasi hinna langus osutub mitte hetkeliseks, vaid püsivaks suundumuseks, võib selle mõju olla võrreldav laiaulatusliku konfliktiga, kirjutab suursaadik Clyde Kull.