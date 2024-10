GARRI RAAGMAA Suur raha vajab riiki meelitamist

Samost ja Aaspõllu hakivad teravalt Eesti poliitikat. Olen nendega enamasti üsna ühel meelel. Kuni üle-eelmise pühapäevani , mil nad sarjasid riigi suurinvesteeringute soodustamise kava. Et jäetagu nii see kui ka tulumaksustamine ära ja las ettevõtjad ise otsustavad oma raha üle. Viimases saates seda väidet korrati.

Riigid on läbi aegade ettevõtlust korraldanud: maksustanud järjel olijaid ja toetanud uute harude väljaarendamist. Ehitanud taristut, andmaks ligipääsu ressurssidele ja turgudele ning kehtestanud tolle, et hoida konkurente eemal ja lasta kodumaisel tööstusel kasvada. Tuginud strateegilise sihiseade, soodsate laenude ning teadus- ja arendustööga. Külma sõja aegsed suurriikide hiiglaslikud militaartellimused sünnitasid enamiku praegusest tehnoloogiast alates kiipidest ja lõpetades internetiga. See aeg on nüüd tagasi.