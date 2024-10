Maapiirkondade elamispindade kättesaadavuse probleemi analüüsides on esimene katkihammustamist vajav pähkel, kas maale kolimise soodustamine on üldse vajalik? Kas tegemist on maapiirkondade probleemiga? Või puudutab see samavõrd linnu? Kes peaks olema subjekt, kes tegutseb elamispindade kättesaadavuse parandamise nimel, kirjutab Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse liige Tõnu Toompark.