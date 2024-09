JUHTKIRI Lood Viini metsades

Nii pole imestada, et esimest korda ajaloos Austria valimised võitnud Vabaduspartei poliitikute seas esineb nii putinistlikke kui fašistlikke vaateid. Valimiste keskseks teemaks oli korras majandus ning selle eesmärgi saavutamiseks kõlab Vabaduspartei ridadest hääli, et suhted Moskvaga tuleks vaatamata Ukraina sõjale taas normaliseerida. Moskva repressioone kogenud idaeurooplastele on see kahtlemata väga häiriv jutt. Kuid ilmselt on paljudel austerlastel pimetähn punaarmeelaste granaatide suhtes, mis lendasid neil 1945. aastal veinikeldrisse varjunud inimestele järele, samuti vägistamiste ja «Saksamaa vara» röövimise suhtes.