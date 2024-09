«Igaühelt tema võimete kohaselt, igaühele tema vajaduste järgi» (Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen). Pole vajalik pikemalt lahti seletada selle ka varasemaid eellasi omanud mõttekäigu tähendust, sest öeldu räägib ise enda eest. Tänases mitmekesisuse, võrdõigusluse ja kaasamise (diversity, equity and inclusion: DEI) maailmas, kus just sotsiaalse õigluse sõdalus (SJW) on saanud prevalveerivaks lähtekohaks ka meie hetke progressivistliku valitsuse tegevussihtide kavandamisel, on aga Marxi öeldud sotsiaalteaduslikud seisukohad täiesti loomulikult saanudki ka meie igapäeva poliitdiskursuse lahutamatuks osaks.