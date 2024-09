KAUKSI ÜLLE Kas Eesti Vabariik tegeleb lõunaeesti põlisrahvaste koloniseerimisega?

2023.aasta 20. aprillil võttis I Võrokõisi Kongress vastu ajaloolise otsuse, et võrokesed on põlisrahvas ja võro keel on põliskeel. Seto Kongress tegi sellise otsuse, et setod on rahvas ja seto keel on keel juba VI Seto Kongressil, mis toimus 09.10.2002 aastal, kirjutab Võrokõisi Kongressi Vanõmbidõ Kogo päävanõmb Kauksi Ülle.