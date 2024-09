Tervise- ja tööminister Riina Sikkut (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) on teinud ettepaneku piirata nutitelefonide kasutamist alates järgmisest õppeaastast Eesti põhikoolides. Samal ajal teatab haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200), et seda küsimust pole veel valitsuses arutatud ning lõplikku otsust pole tehtud. Minister Sikkut loodab oma avaldusega ilmselgelt juhtida tähelepanu kõrvale maksutõusudelt ja tuleva aasta riigieelarvega seotud probleemidelt ning loodab upitada sotside langevat reitingut. Jätame aga poliitilise vaatenurga ja ministrite järjekordse arveteklaarimise kõrvale ja analüüsime, kuidas see otsus mõjutaks õpilasi.