Raul Eamets Läbipaistmatu riigieelarve ja olematu kärpimine

Eelarvet vaadates näeme, et järgmise aasta eelarve kulud kasvavad võrreldes eelmise aastaga 3,5 protsenti. Kärpimine tähendab menetluses oleva eelarve kontekstis seda, et jagame eelarve sees raha ümber – kuskile lisatakse ja kuskilt võetakse vähemaks. Kui aga räägime päriselt kärpimisest, peaks see tähendama, et kulusid vähendatakse või vähemalt ei suurendata. Kui kogukulud kasvavad, siis ei saa me rääkida kärpimisest.