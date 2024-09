RAINER SAKS Ukrainlased ründasid suurt laskemoonaladu Volgogradi oblastis

Lisaks suuremale plahvatusele Eiskis Krasnodari Krais, on tabatud väga suurt laskemoonaladu Kotlubanis Volgogradi oblastis. Nendes ladudes on väidetavalt hoiustatud osa Iraanilt saadud ballistilisi rakette. Hiljem sotsiaalmeedias ilmunud info oli rünnaku tulemuste suhtes siiski ettevaatlik. Peale selle on veel teateid erinevatest suurematest plahvatustest mitmes kohas, mis seostuvad eelkõige arsenalide asukoha ning sõjaväe lennuväljadega. Primorsk- Ahtarskis rünnati ala, kust stardivad Iraani droonid rünnakule Urkaina lõunaosa suunas. Näib, et Ukraina ei viinud läbi rünnakuid sügaval Venemaa territooriumil ajal, mil Ukraina president viibis USA-s visiidil.