Martin Ehala Me peaksime olema hoiatav eeskuju noortele

Kõige esimene asjana tuleb pensionide indekseerimine lõpetada. Ja ühtlasi tuleb pensionile jäämise iga tõsta 75 aastale. Ütlen seda vaatamata asjaolule, et olen ise peaaegu pensionieelik. See on kollektiivne karistus minu põlvkonnale ja teistele vanematele põlvkondadele oma tegematajätmiste eest. Ning hoiatav eeskuju noorematele.

Pensionid ja toetused on turvavõrk, mis rajaneb ühiskonnasisesel usaldusel: et noored maksavad makse, millest rahastatakse pensione ning ühtlasi kasvatavad lapsi, et järgmised põlvkonnad saaks teha sama. Et kokkuvõttes oleks ühiskond jätkusuutlik ja tuge vajajad saaks alati tuge – praegu ja ka aastakümnete pärast tulevikus.