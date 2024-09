JUHTKIRI Arusaamatu eelarve

Postimees ohkab, aga peab jälle tagasi tulema teema juurde, millest on riigieelarve koostamise paiku rääkinud juba hulk aastaid.

Ammuilma on kostnud kurtmist, et riigieelarve tuleb muuta läbipaistvamaks. Tänavust eelarvet tutvustades ütles peaminister Kristen Michal, et seekord on selleks ka samme astutud. Kohe ilmusid välja aga kriitikud, samuti juba aastaid samad ja tuttavad.

«Paraku on need muudatused formaalsed ja väheolulised,» ütles ERRile tegevuspõhise riigieelarve üks teravamaid vastaseid, riigikogu rahanduskomisjoni liige ja endine rahandusminister, reformierakondlane Aivar Sõerd. Tema sõnul seisneb kogu muutuse sisu selles, et üks tabel tõsteti eelarve seletuskirja lisadest seadusesse ja selle sisu veidi täpsustati.

«Näiv ja minu meelest on see kahjuks väärtusetu,» kommenteeris muudatust riigikontrolör Janar Holm. Riigikontroll leidis 2020. aasta eelarvest 365 miljoni euro suuruse arvutusvea – tegevuspõhisus käis isegi rahandusministeeriumi ametnikel üle mõistuse.

Õiguskantsler Ülle Madise meelest aga pole selline riigieelarve kuju kooskõlas põhiseadusega.

Vahepeal on kriitikute sekka lisandunud ka mõni uus hääl: endine peaminister Taavi Rõivas, kes oli riigikogu rahanduskomisjoni esimees ajal, mil juba käis tegevuspõhise eelarve väljatöötamine, ütles tänavu juulis, et see on «läbikukkunud eksperiment».

Kui aga riigikogu liikmed eelarvest aru ei saa, siis ei saa nad ka selle kohta sisulisi otsuseid langetada, nagu põhiseadus ette näeb.