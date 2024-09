RINGO RINGVEE Hezbollah – võimsaim terroristlik organisatsioon maailmas

Alates 1948. aastast, mil peale Iisraeli riigi väljakuulutamist ründasid ümbritsevad Araabia riigid, kes ei nõustunud ÜRO Peaassamblee resolutsiooniga 181, mis sätestas kahe riigi lahenduse senise Palestiina mandaatterritooriumil, on Iisrael olnud ümbritsetud vaenlastest, keda on õnnestunud tõrjuda. Kui tänaseks on Iisraeli ja tema naaberriikide vahelised suhted normaliseeritud, siis ei ole see välistanud terroristlike rühmituste rünnakuid ümbritsevatelt territooriumitelt.