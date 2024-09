ILLE NAKURT-MURUMAA Planeeritav suur alampalga tõus on halb idee

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit alustasid 24. septembril 2025. aasta alampalga tõstmise osas läbirääkimisi. Alampalk on madalaim töötasu, mida tööandja võib töötajale maksta. On oluline teada, et 77 protsenti alampalga maksjatest moodustavad Eestis kuni 10 töötajaga mikroettevõtted (aastate 2015–2020 andmetel). Alampalga tõstmine peaks vähendama madalama palga saajate toimetulekut ning vähendama ebavõrdsust, kuid sellel on ka otsene negatiivne tagajärg: mõju ettevõtete tööjõukulude kasvule ning sellega paratamatult kaasnevale hinnatõusule. Eestis saab otseselt alampalka pisut rohkem kui paarkümmend tuhat inimest ning alampalga lähedast töötasu veel kümme tuhat inimest. Samas mõjutab alampalga tõus kõiki alla keskmise palga saajaid.