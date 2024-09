TOOMAS ALATALU Eesti vajab suurpõgenemise põhjalikku uurimist

Olen sinna mere äärde viinud lapsed ja lapselapsed, kelledest neljal samuti ajaloolase paberid ning kõigil kihk sõita merede ja mägede taha. Võimalik, et sel varajasel mere-nuusutamisel oli oma osa 5. klassis õppides tekkinud ideel saada sina peale kauge Ladina-Ameerikaga. Tegin selle teoks koos teadmisega, et õiged järeldused sünnivad vaid võrdluses teiste suurte kantide ja protsessidega ning et teinekord peitub mõne nähtuse tõeline mõte, uudsus ja suurus selle väiksemas osas.