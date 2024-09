VÄINO RAJANGU Elektrisüsteemi arendamine hetkemeeleolude alusel viib kriisini

Tuuleparkide ehitamise toetusskeemidest on kirjutatud korduvalt, kuid nendes kirjutistes on toetuste maksmise põhjendused, põhimõtted ja suurused jäänud ühekülgseteks või koguni puudunud. Arutelu käib arendajate huvides, jättes kõrvale elektrisüsteemi kui terviku ja elektritarbija tuleviku huvid. Väidetakse koguni, et kliimaminister Yoko Alenderi kärbitud toetusskeemi tõttu jääb Eesti esimene meretuulepark ehitamata. Kui ei ehitata esimest, siis ei tule ka teist jne.

Jälgides ajakirjanduses avaldatud elektrisüsteemi arendamist käsitlevaid artikleid, tekib arusaam, et turumajandus elektri tootmisvõimsuste rajamise valdkonnas ei toimi ja elektrisüsteemi omapära tundmine jätab kõvasti soovida. Elektrisüsteemi omapära võrreldes paljude teiste eluvaldkondadega seisneb selles, et toota saab niipalju kui tarbitakse ja kui tootmine on ebapiisav, siis piirab see ka tarbimist.