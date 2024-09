TOOMAS KIHO Kelle huvides see kõik on?

Pimesi otsustele takka kiitmine ja hääletustel tuulelipuna käitumine ei käi kokku väärtuspõhise poliitikaga. Paistab, et välisministeeriumi kõrgetele ametipostidele on end sokutanud kahjulikud elemendid, kelle juhtimisel Eesti Vabariik ÜRO hääletusel kummalist resolutsiooni toetas. Õigustatult on mitmed parteijuhid ning teised lugupeetud partei- ja riigitegelased nii Tallinnas kui ka Brüsselis küsinud, kust on tulnud ootamatu kursimuutus meie senises välispoliitilises joones.