JournalismMatters Rõõm jagatud tõest, pühast sidemest ja endastmõistetavatest demokraatia väärtustest

Autokraatlikud režiimid ja enesekindlad diktaatorid kogu maailmas on esitanud väljakutse piiride, rasside ja religioonide ülestele vabadustele. Nüüdisaegsed konfliktid hõlmavad tervet maakera ja võitlus käib infoväljal, mis on tohutu nii oma haardelt kui ka võimsuselt. Uued tehnoloogiad ja neid võimaldavad platvormid on lahinguväljad, kus otsustatakse meie tulevik – sageli ilma meie loata ja vastu meie tahtmist.

Selles keerises on ajakirjandusel – faktidel ja tõenditel põhineval usaldusväärsel uudismeedial – elukestev kohustus kaitsta enesestmõistetavaid väärtusi, millele meie tsivilisatsioon on üles ehitatud. Kogu maailmas on ajakirjanikud need, kes täidavad oma kohustust austada seda püha sidet meie auditooriumi ja kogukondadega.