Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp väitis 23. septembril Postimehele antud intervjuus, et meie suurimateks probleemideks majanduses on madalavõitu lisandväärtusega kauba jaoks liiga suureks paisunud tootmiskulud; et meie naaberriikidel on tegevusplaanid, kuid meie oleme oma aja ära raisanud. Väljapääsu praegusest ummikust nägi ta suurema innovaatilisuse abil ja tal oli õigus.

Kuigi viimase kolmekümne kolme aasta pikkuses majandusloos on ette tulnud ainult kaks sellist perioodi, kus üldise mõõdupuu, SKT kasvu järgi mõõdetult, on reeglina hästi toimetuleval Eestil läinud maailmas kõige halvemini, on meie «hästi minemise» võime juba pikka aega, tõsi küll, üsna aeglaselt alanenud. Ilmselt on kunagi nii toimekas Eesti oma algset edu nautides mingil põhjusel edasiliikumiseks vajaliku ambitsioonikuse kaotanud. Ehk teisiti öelduna: me ei näinud vajadust olla piisavalt innovaatilised.