ÜROsse kuulub praegu 193 riiki, aga iga aasta toodab ÜRO rohkem Iisraeli-vastaseid resolutsioone kui kogu ülejäänud maailma kohta kokku. Kui Lähis-Idas on rahu, saab Iisrael vastu päid ja jalgu. Kui Lähis-Idas on sõda, saab Iisrael vastu päid ja jalgu. See on reegel. Kas just maailmakord, aga vähemalt selge korrapära.