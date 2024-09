Venemaa sõda Ukrainas on äratamas ikestatud rahvaid, kelle kodumaal jälitatud ja taga kiusatud esindajad paguluses on asunud arutama, milline peaks olema nende rahvaste tulevik pärast impeeriumi lõppu.

Sattusin suve alguses pooljuhuslikult ühele huvitavale kogunemisele Vilniuses. 14. juunil oli seal ühepäevane üritus, mille ingliskeelne nimi oli «11th Free Nations of PostRussia Forum: Real Win-Win scenarios of PostRussianSpaces» («11. Venemaa-järgsete vabade rahvaste foorum. Venemaa Föderatsiooni järgses ruumis reaalselt teostatavate ja kõigile kasulike muutuste stsenaariumid»). See toimus Leedu rahvusraamatukogu ruumides ja korraldav organisatsioon oli Free Nations of Post-Russia Forum.