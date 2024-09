MADIS IGANÕMM Olümpiakomitee president peab olema mineviku taakadest vaba

Tähtis on osavõtt ja võitja kuulutavad välja tribüünidel koha sisse võtnud valijad. Seega ei panustata selles võistluses mitte niivõrd jooksu tulemusele, mis iseenesest on ka oluline näitaja, kuivõrd taustajõudude tegevusele valijate mõjutamiseks.

Et nüüd kuidagi orienteeruda võimaliku võitja võimalustes, tuleb tagasi vaadata kogu senisele taasiseseisvumisaja spordi juhtimisele. Teistmoodi ei ole see lihtsalt võimalik, sest tänast sporti juhivad veel osa inimesi, kes tegid seda ka 33 aastat tagasi. Nad on loonud oma mõttekaaslastest meeskonna ja need ametisse määranud, nagu ka neid endid kunagi nõukogudeaja viimasel kümnendil.