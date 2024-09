PRIIT SIBUL Kuidas tõlkida hääbuva Eesti 200 suuri sõnu inimkeelde

Eesti 200 on suurde poliitikasse astudes andnud suuri lubadusi, mida täita pole suudetud. Küllap on see viletsa reitingu üks olulisi põhjuseid. E200 juhiks valitud Kristina Kallas on erakonna retoorikat muutnud. Nüüd lubatakse saavutusi nii kaugesse tulevikku, et nende tegemata jätmise eest ei saagi erakond enam vastutust võtta. Inimkeelde tõlkides tähendab see, et kaugesse tulevikku planeeritud tegevusi kindlasti ei tule, kirjutab riigikogu liige Priit Sibul (Isamaa).