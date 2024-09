Erik Aru Riigieelarve näitab, et valitsusel napib eneseväärikust

Uue riigieelarve kohta võib arvata paljugi halba, rahva mälusse jääb see aga peamiselt ühe asja poolest. Kui eelarve, milles valitsus kärpis ja külmutas teiste sissetulekuid ning tõstis makse, aga kus ministrite ja ametnike palgad tõusid rõõmsalt edasi.

Nii palju kui mina olen ettevõtetes kokku puutunud palgakärbete ja koondamistega – ja 20 aastat ajakirjanduses veetnuna ikka olen –, on juhtkond pidanud alati vajalikuks enda palka kärpida alluvatest rohkem. Välismaalt on kuulda olnud ka suurfirma juhtidest, kes on oma palga langetanud ühele dollarile.