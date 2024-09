ERKKI KOORT Kas Venemaa kodanike valimisõiguse lahendab tõesti järgmine sõda?

Kuigi kõigile oli teada, et venekeelne haridussüsteem on ebamõistlik, kallis ja julgeoleku seisukohast ka ebaotstarbekas, jätkasime sellega 30 aastat. Selle küsimuse lahendamise sundis peale alles Ukraina vastu lahvatanud agressioonisõda. Samuti teadsime, et Venemaa kasutab ära siinset monumentaalkunsti vaenu õhutamiseks. Ka selle probleemi lahendas Venemaa rünnak Kiievi vallutamiseks.

See viimane on küll lahendatud poolikult, sest hoonete puhul on lahendus teostamata ning Estonia laemaalilgi on jätkuvalt sõdurid, kes selle teatri 1944. aastal puruks pommitasid. Aga palun ärme jääme selle probleemi ja Venemaa kodanike valimisõiguse lahendamisel ootama Venemaa järgmist sõjalist avantüüri.