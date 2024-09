Maris Laan Kuidas meie kõige privaatsemad andmed meditsiini personaalsemaks muudavad

Igale inimesele endale ja meie riigile tervikuna on ühiseks eesmärgiks elanikkonna võimalikult pikk eluperiood ilma suuremate tervisemuredeta. See on oluline, et tagada maksimaalne tööhõive, eelarvesse ja julgeolekusse panustajad ning ka madalamad tervishoiukulud akuutsetele ja kroonilistele haigustele. Parem üldtervis on seotud ka reproduktiivtervisega, seega tähtis meie rahvastikupoliitilisest seisukohast.