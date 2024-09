Eesti suudab soetada laskemoona ja sõjatehnikat teiste riikidega võrreldes palju kiiremini. Seda hindab kogu Euroopa, kes on usaldanud Eestile selles vallas ka Ukraina abistamise, kinnitab rahvusvahelisel areenil kaitsevaldkonnas Eestit esindav Katri Raudsepp.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) peadirektori asetäitja Katri Raudsepp leidis möödunud nädalal aega, et seletada Postimehele, kuidas käib Eesti kaitsmiseks kõige vajaliku hankimine. Usutlus algas Võrumaal Reedo sõjaväelinnaku avamise järel lõunalauas ja lõppes Tartus toimunud elektrooniliste sõjapidamise vahendite messil Eesti ettevõtte Alro ehitatud mobiilses, akendeta juhtimispunktis.

Kas eelmisel nädalal valitsuselt tulnud uudis, et Eesti kaitsekuludele lisandub aastani 2031 kokku 1,6 miljardit eurot, toob teile tööd juurde, või olite nagunii arvestanud, et see raha tuleb, ning summa kasutamiseks õnged aegsasti vette visanud?