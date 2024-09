RAINER SAKS Infosulg Kurski kohal: midagi on Ukraina väed Venemaa tegevusest siiski avaldanud

Ukraina presidendi administratsiooni juht ja välisminister kohtusid Hiina RV välisministriga. Kohtumise järel teatasid ukrainlased, et nad tänasid Hiina RV toetuse eest Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Hiina RV on seda seisukohta oma rahuplaanis deklareerinud. Probleem on selles, et nad näevad ette rahuläbirääkimisi vägede paiknemisel praegusel kontaktjoonel, mis tegelikult välistab Vene armee lahkumise nendelt aladelt. Ukraina avaldatud sõnum on muidugi loogiline ning rohkem olulisi detaile ei mainitud. Viidati vaid, et arutati kõrgetasemeliste poliitiliste kontaktide võimalikkust. Antud kontekstis tähendab see siis kahe riigi riigipea kohtumist kunagi edaspidi.