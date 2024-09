HANNES TOOMSALU Järjest rohkem tundub, et NATO sõtta minemiseta Venemaad peatada pole võimalik

Lääne visioon sõja lõpetamiseks puudub! Ukraina president Zelenskõi on juba mitu päeva USAs viibinud ja oma rahuplaani tutvustanud. Infot rahuplaani kohta on lekkinud vähe. Meediast on levinud plaani kohta mõningaid kilde – lääne relvastuse kasutamise luba Venemaa territooriumil, lääne nii rahaline kui ka sõjaline abi, Kurski oblasti hõivatud alade kasutamine rahuläbirääkimisteks ja Ukraina liitumine NATOga. Ilmselt on seal rohkem detaile, oletades, et see tugineb varasemal kümnepunktilisel rahuplaanil, aga avalikkuseni pole see veel jõudnud.