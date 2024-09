PRIIT PULLERITS Olümpiakomitee presidendiks pürgiv Erich Teigamägi on juba kahel kohal põrunud

Soome Olümpiakomitee andis kaks nädalat tagasi teada, et sellise põrumise järel lahkuvad ametist nii tippspordi direktor kui eliitspordi juhi asetäitja. Eestis, nagu näha, annab medalita jäämine tõuke sootuks teises suunas: Eesti Olümpiakomitee asepresident, tippspordikomisjoni esimees Erich Teigamägi on otsustanud astuda sammu edasi – kandideerida EOK presidendiks.

Nüüd, kui on alanud Teigamäe, Urmas Sõõrumaa ja Kersti Kaljulaidi võidujooks Eesti ühiskonna ühe ohutuma-turvalisema prestiižikoha nimel, tulevad pinnale –nagu ikka enne valimisi – igasugused visioonid ja lubadused, kuid neist selgemat ja veenvamat keelt räägib see, mis on seni tehtud. Ja Teigamäe puhul on ajalugu, mida tasub vaadata, piisavalt pikk.