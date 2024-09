Jüri Kuuskemaa Pika tänava tähtsad isikud

Arvan, et Pika tänava ulatuses tuleb maailmakuulsust väärivana esile tõsta eesti soost ehitusmeistrit Andreas Kulpesuud. Temap see oli, kes alustas aastal 1436 tulekahjus kannatanud Oleviste kiriku taastamist, suurendamist ja hiigeltorniga varustamist. Tõsi, ta ise ei jõudnud, vististi vanaduse tõttu, oma projekti täielikult ellu viia. Tornikiiver sai katusepleki ja tuulekuke tema järglaste juhtimisel aastal 1450. Toonaste mõõtmiste järgi ulatus see 159 meetrit maapinnast kõrgemale. Algsel gigantsel kujul püsis see aastani 1625, mil põles ja asendati madalamaga. Seni oli see maailma kõrgeim torn.