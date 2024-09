Jüri Reinvere Saksamaa lagunevad autobahn’id ja kiirteid ehitav Poola

Tänavusügisene ringsõit mööd Poola maakohti on päris šokeeriv: kõikjal massiivsed ehitustööd. Liiklussõlmedest ehitatakse nagu mingeid NASA stardijaamu, maanteed muutuvad hiigelsuurteks magistraalideks, nagu olen neid näinud Moskvas, kõikjal meeletud kiirrongide sillad. Sadamate ümber valmivad pea kõikide reederite terminalid. Isegi soomlaste Finnlines, kes üldiselt on Poolast kaugele hoidnud, on hakanud oma terminale ehitama.