RIHO TERRAS Inimesed kooritakse leiutatud maksudega lagedaks, tegelikult täidetakse lubadusi poolikult

Täna kirjutas ERR, et «lisalaskemoona 1,6 miljardist eurost on eelarvestrateegias reaalselt pool». Siin avaldub, kui silmakirjalik on valitsuse tegevus. Inimesed kooritakse uute leiutatud maksudega lagedaks, kuid tegelikkuses ei jõua sellest riigikaitsesse suurt midagi, kirjutab Euroopa Parlamendi liige Riho Terras (Isamaa).