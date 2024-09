URMAS LEPNER Eesti haiglad üritavad pakkuda Soomestki rohkem. See tuleb kvaliteedi arvelt

Tervisekassa tervishoiuteenuse kuludest põhilise osa moodustab eriarstiabi (67 protsenti), millest suurem osa kulub raviks nn arengukava haiglates. Seetõttu on oluline, et haiglate arv ja nendes osutatavad raviteenused vastaks reaalsele vajadusele, aga ka riigi rahalistele võimalustele.

Eesti haiglavõrgu 2002. aasta arengukava järgi jagati haiglad eelkõige teeninduspiirkonna suuruse alusel regionaalhaiglateks, keskhaiglateks, üldhaiglateks ja kohalikuks haiglaks. Kuna valdav osa haigustest esineb populatsioonis üpris stabiilsel määral, siis elanike arv teeninduspiirkonnas määrab ka haigusjuhtude arvu. Samuti on mõistetav, et haigla funktsioonid on erinevad sõltuvalt teeninduspiirkonna suurusest.